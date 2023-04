Medaglie e divertimento a Napoli per la Canottieri Velocior

Canottieri Velocior a Napoli ai Play the Games di canottaggio e indoor rowing (31 marzo-2 aprile) organizzati da Special Olympics Campania, direttore regionale Salvatore Taurino, con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Comitato FIC Campania e Coni Campania. Sabato 1° aprile soddisfazioni nel canottaggio per il sodalizio spezzino, presieduto da Domenico Rollo: medaglie d’oro nel quattro Coastal, con l’equipaggio formato da Federica Granato, Francesco Nieri, Francesco Vedovi, Cinzia Riccobaldi, al timone Pino Cocco, e, nel doppio Coastal, medaglie d’oro (Leonardo Lancia, Pino Cocco), d’argento (Marco Cardinali, Pino Cocco) e bronzo (Luca Tedeschi, Pino cocco), con Andrea Ciancio e Cinzia Riccobaldi a ridosso del podio.

Domenica 2 aprile ecco l’indoor rowing. Nella gara due minuti la Canottieri Velocior ha ottenuto l’oro con Marco Cardinali, l’argento con Andrea Ciancio e Federica Granato, il bronzo con Francesco Nieri, nonché buoni piazzamento con Luca Tedeschi e Leonardo Lancia; nella finale un minuto, bronzo per Michel Marangone, che ha abbattuto il suo record personale, e Aurora Maggiani; risultati ottenuti dagli atleti nelle rispettive categorie. Nelle staffette ecco poi l’argento della squdra spezzina con Michael Marangone, Federica Granato, Lucia Sortino, e Ivano Marangone; bronzo per Marco Cardinali, Andrea Ciancio, Francesco Nieri e Francesco Vedovi; ottimo quarto posto per Luca Tedeschi, Leonardo Lancia, Cinzia Riccobaldi e Francesco Vedovi dopo una gara tirata sino all’ultimo secondo.

“E’ stata una trasferta semplicemente fantastica, Napoli e i napoletani ancora una volta si sono dimostrati accoglienti e calorosi verso i nostri atleti, un grazie di cuore va al direttore regionale Campania Salvatore Taurino che ha voluto fortemente organizzare con merito questi Play the Games in questa meravigliosa città nonostante le difficoltà che ha trovato durante la preparazione dei giochi. Grazie al nostro tecnico nazionale canottaggio Paolo Ramoni che per due giorni ha con grande competenza coordinato le gare in acqua e a terra e un grande grazie di cuore a tutti i numerosi volontari che ci hanno supportato – le parole di Pino Cocco, referente del Settore canottaggio speciale Velocior –. Abbiamo preparato questo appuntamento allenandoci in palestra ed uscendo in mare in tutte le condizioni meteorologiche. Un grande ringraziamento va alla nostra società che crede in questo progetto di inclusione, autostima, miglioramento delle persone con diverse abilità intellettive e sociali, a partire dal nostro coordinatore degli allenatori Riccardo Mazzoni, dal nostro consigliere di riferimento Massimo Patrone, dal direttore di sede Riccardo Valori, a tutti i nostri allenatori del pre agonismo ed agonismo. Un grande lavoro di squadra che ci ha portato ad aumentare gli atleti speciali che frequentano il nostro corso”.

L’articolo Mione lascia dopo diciotto anni di Consiglio comunale: “Ho sempre pensato al bene di Sarzana, dalla politica non ho mai avuto incarichi” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com