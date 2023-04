Nuovo caso di virus dengue a Genova, trappole per zanzare e disinfestazioni in Albaro

Genova. Nuovo caso in città di virus dengue, l’infezione trasmessa da un particolare tipo di zanzare nelle zone tropicali e subtropicali, non trasmissibile direttamente tra esseri umani.

Ad ammalarsi è stata una giovane donna di ritorno da un viaggio in Brasile, residente in piazza Rensi nel quartiere genovese di Albaro. La segnalazione è arrivata dalla Asl 3 al Comune di Genova che, attraverso un’ordinanza del sindaco, ha attivato le procedure di sorveglianza entomologica per individuare l’eventuale presenza di zanzare tigri nella zona e procedere, nel caso, alla disinfestazione del raggio di 100 metri.

» leggi tutto su www.genova24.it