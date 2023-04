Paola Gribaudo fra Dora Maar, Sarzana e Picasso: “Mio padre lo conobbe dopo una corrida, per noi questo è un luogo del cuore”

Fra le cento opere esposte nella mostra “Pablo Picasso – le origini del mito”, a Sarzana fino al 16 luglio, la più importante è sicuramente “Tête de femme”, ultimo di una serie di ritratti di Dora Maar che il padre del cubismo realizzò il 3 giugno 1943. Un dipinto di altissimo valore arrivato alla Fortezza Firmafede dalla collezione privata della famiglia Gribaudo, legata a doppio filo sia a Sarzana che all’artista del quale domani, 8 aprile, ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa. “Mio padre Ezio amava moltissimo questa città – ha spiegato stamani la figlia Paola in occasione dell’anteprima dell’esposizione – per almeno trent’anni è stata una meta fissa in estate per la “Soffitta nella strada” e conservo un bellissimo ricordo anche dell’ultima volta che siamo venuti. Anche per questo, quando mi è stato chiesto di metterla a disposizione, non ho potuto dire di no, lui sarebbe stato contento di vederla esposta qui e io sono felice che possa impreziosire questa mostra che sarà sicuramente visitata dai tanti turisti che verranno in vacanza nei prossimi mesi”.

Un dipinto che Ezio Gribaudo – artista, editore e grafico mancato nel 2022 – aveva acquistato negli anni Settanta anche se il suo primo incontro con Picasso risale a qualche anno prima. “Si conobbero nel 1951 – ha raccontato – mio padre e alcuni amici avevano conosciuto il torero Dominguin al termine di una corrida e lui, che era molto amico del pittore, gli aveva detto di andare a suonare alla sua porta. Si trovarono di fronte il Genio e mio padre, vincendo la timidezza, gli chiese il segreto del suo successo e Picasso rispose: “Lavorare anche quindici ore al giorno”. Fu un incontro fondamentale e da quel giorno anche lui iniziò a lasciare sempre aperta a tutti la porta del suo studio, in particolare ai ragazzi. Andò peggio a me e mio fratello – ha ricordato – quando ci portò a trovare Marc Chagall nella sua casa in Costa Azzurra: litigammo per tutto il viaggio e una volta a destinazione ci lasciò in auto per punizione. Posso dire di aver visto solo il parcheggio di casa sua”.

Per Paola Gribaudo – curatrice di libri e riconfermata Presidente dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino – quello fra arte e giovani resta un binomio sempre fondamentale: “In un paese come il nostro la storia dell’arte dovrebbe essere una materia di studio già dalla scuola materna perché i bambini devono rendersi conto del luogo in cui vivono e delle ricchezze che li circondano. In Italia ogni città custodisce tracce importanti e per quanto io abbia avuto avuto la fortuna di imparare tanto girando per musei con mio padre, oggi sono contenta che molti luoghi di cultura dedichino spazi e percorsi ai bambini. Bisogna educare con l’arte – conclude – e spero che possa farlo anche questa mostra in un luogo del cuore per me e la mia famiglia”.

