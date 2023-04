Pompe di calore sistemi ibridi: come funzionano e vantaggi

La pompa di calore ibrida può rappresentare un’ottima soluzione per riscaldare casa in inverno (e rinfrescarla in estate), ottimizzando i consumi e garantendo un ambiente confortevole senza incidere troppo sulle bollette. Ma cosa si intende per “sistema ibrido”? Questo termine fa riferimento a un impianto che prevede una pompa di calore che lavora con l’energia elettrica, combinata ad una caldaia a condensazione, alimentata a gas. Il funzionamento della pompa di calore è semplice, in genere le pompe di calore tradizionali estraggono l’energia termica presente nell’aria esterna. La pompa ibrida, invece, permette di combinare le azioni della pompa di calore classica con quella di una caldaia a condensazione al fine di ottenere il massimo rendimento anche nelle condizioni più impegnative, rendendo efficienti anche le sostituzioni di impianti in edifici non di nuova costruzione.

Tipologie di pompe di calore

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com