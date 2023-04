Recco: alla Polivalente, “La Cura” di Battiato illustrato da Possentini

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

“La cura”, una delle canzoni più belle ed emozionanti di Franco Battiato, è ora un libro raffinato e suggestivo illustrato da Sonia Maria Luce Possentini, pubblicato da Einaudi Ragazzi ma indirizzato a tutti, per riscoprire la dedizione e il sostegno alla persona che si ama. Il volume sarà presentato mercoledì 26 aprile in Sala Polivalente, alle ore 17.30, con l’introduzione di Lucio Bernini e l’accompagnamento musicale di Marta Revello. L’autrice “firmerà” le copie con dediche disegnate, personalizzate. Organizza la Libreria Capurro, con il patrocinio del Comune di Recco.

“E’ un brano ricco di suggestioni che richiama soprattutto il bisogno di curare se stessi, la propria anima, per dedicarsi meglio ad altri – precisa l’autrice, pittrice e illustratrice – è stato un lavoro potente e complesso, difficile da mettere sulla carta. Oltre ad ascoltare varie versioni del brano del maestro ho incontrato molte persone che mi hanno dato la loro interpretazione del pezzo, mi hanno spiegato cosa avevano dentro, cosa suscitavano musica e parole. Perchè non c’è una univoca lettura del brano”. Nelle tavole di Sonia Maria Luce Possentini c’è la natura, boschi, uccelli, fiori, la presenza degli esseri umani, il tutto esaltato dai giochi del colore reso attraverso la tecnica dell’acquarello, unita all’utilizzo del pastello.

“A quasi due anni dalla scomparsa di Franco Battiato – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – Recco custodisce il ricordo del maestro e della sua arte, grazie anche alla collaborazione del musicista Angelo Privitera, direttore artistico dei nostri eventi musicali. Accogliere la presentazione del libro ‘La Cura’, oltre a tributare un omaggio a un’illustratrice che vanta riconoscimenti a livello internazionale, ricordiamo Franco Battiato, la sua arte e la sua creatività non solo attraverso la musica ma attraverso altri gesti creativi in grado di far vibrare le emozioni”.

Sonia Maria Luce Possentini è nata a Canossa (RE), laureata in Storia dell’Arte e all’Accademia di Belle Arti di Bologna, è pittrice e illustratrice. Molto apprezzata in Italia e all’estero, ha pubblicato per numerose case editrici. Pluripremiata, tra i numerosi riconoscimenti spicca il premio Andersen, nel 2017 ricevuto a Genova; alla Bologna Children’s Book Fair, il suo libro “Poesie nell’erba” è entrato nella “honour list” dei migliori libri italiani del biennio 2021-2022, nel 2022 ha ricevuto il Premio Malerba terzo classificato con il libro la fioraia di Sarajevo; nel 2023 ha vinto il premio C.A.B.A. miglior libro 2023 Children’s Africana Book Awards.

