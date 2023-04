Rimesse lavoratori, dalla Spezia al Bangladesh oltre 18 milioni nel 2022

Nel 2022 il 14,6 per cento delle rimesse dall’Italia di lavoratori stranieri, dati della Banca d’Italia, è stato indirizzato verso il Bangladesh, primo Paese beneficiario di rimesse provenienti dallo Stivale; una percentuale in crescita di oltre tre punti rispetto all’11,3 del 2021. Seguono il Pakistan (8,5 per cento) e le Filippine (7,6). Di oltre 8,2 miliardi l’ammontare totale delle rimesse dall’Italia all’estero nel 2022, il 6,1 per cento in più rispetto al 2021.

Netta la prevalenza delle rimesse verso il Bangladesh anche per quanto riguarda La Spezia e provincia, dove questo flusso nel 2022 ha fatto registrare un nuovo e notevole incremento: si è infatti passati dai quasi 13 milioni del 2021 a poco meno di 18,2 milioni nel 2022, con una crescita di circa il 40 per cento. E già il dato del 2021 era in decisa salita rispetto ai quasi 10,2 milioni del 2020, che del resto si staccavano dai circa 8 del 2019, preceduti dai poco più di 5 del 2018, che a loro volta avevano segnato quasi un raddoppio rispetto al 2017; una crescita partita da poco più di un decennio, quella delle rimesse verso il Paese asiatico, e che nel 2014 per la prima volta ha visto superati i 2 milioni.

La seconda destinazione delle rimesse spezzine è poi la Repubblica dominicana, che nel 2022 ha ricevuto 13,2 milioni, in crescita di oltre un milione rispetto all’anno precedente. Terza piazza per il Marocco, con poco meno di 4 milioni, dato in lieve crescita rispetto al 2021, mentre nel 2020 si era ancora sotto i tre milioni, nel 2017 sotto i due. Quarta destinazione la Romania: 2 milioni e 265mila euro nel 2022, in calo rispetto al 2021 (2,7 milioni circa), quando erano scese sotto i 3 milioni per la prima volta dal 2006 (e da allora non sono mancati alcuni anni sopra i 4). Rimesse sopra il milione poi per Nigeria e Senegal (entrambe oltre 1,7 m); Ecuador (1,5 m); anche, per la prima volta, per il Pakistan (circa 1,2 milioni; poco sotto il milione nel 2021, sotto i 700mila euro nel 2020), come visto seconda destinazione a livello nazionale; nonché per l’Albania, stabile poco sopra il milione. Mentre verso le Filippine, come visto terza meta a livello nazionale, nel 2022 dalla Spezia sono arrivati circa 800mila euro, in linea con l’importo 2021.

I dati sulle rimesse dei lavoratori stranieri, ricorda la Banca d’Italia, da cui derivano i numeri dell’articolo, riportano i trasferimenti di denaro all’estero regolati tramite istituti di pagamento o altri intermediari autorizzati senza transitare su conti di pagamento intestati all’ordinante o al beneficiario (regolamento in denaro contante).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com