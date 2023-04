San Bartolomeo al Mare, i giardini Marco Polo tornano ad accogliere i bambini

San Bartolomeo al Mare. «Siamo fieri di comunicare che il parco giochi dei giardini Marco Polo sono aperti da oggi, dopo l’intervento di restauro volto all’inclusività e alla sicurezza». Così Davide Salerno, assessore al lavori pubblici del Comune di San Bartolomeo al Mare che aggiunge: «Grazie all’impegno della ditta appaltatrice e dell’ufficio tecnico il crono programma è stato rispettato e i nostri bambini possono quindi tornare a giocare in quello che senza dubbio è lo spazio attrezzato più grande e bello del Golfo Dianese».

Il parco giardini Marco Polo di San Bartolomeo al Mare è stato oggetto di un intervento di miglioria. Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha infatti ricevuto da Regione Liguria un contributo del fondo ministeriale per 25.000 euro per la realizzazione di interventi diretti a favorire l’inclusione delle persone con disabilità. Con questo contributo l’amministrazione comunale, che ha partecipa finanziariamente con un ulteriore apporto pari a 6.250 euro, ha installato un castello più grande, un’altalena a cestello, oltre a vari pannelli gioco tipo memory. Sono state inoltre sostituite alcune altalene per bimbi, è stata ripitturata la ringhiera ed è stata realizzata la pavimentazione anti trauma e colorata.

» leggi tutto su www.riviera24.it