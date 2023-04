Genova. Trauma cranico per fortuna non grave per un ragazzino, parte di un gruppo di boy scout alla base delle Casette, sopra Sant’Ilario nel levante genovese.

Il giovanissimo, 14 anni, è caduto battendo la testa. Non ha perso conoscenza ma sono scattati immediatamente i soccorsi da terra, con il soccorso alpino e speleologico Liguria, con l’elisoccorso Grifo e i militi della pubblica assistenza Nerviese.

