Scacchiera in piazza Calandrini, Guccinelli: “Altro pasticcio dell’Amministrazione”. Campi: “Sarà sostituita, pensi a quanto sono costati i vetroni”

La recente posa di una scacchiera con relative sedute in piazza Calandrini ha dato un po’ di brio ad una campagna elettorale fin qui abbastanza spenta sotto il profilo dialettico. Gli arredi urbani posizionati dal Comune senza preavviso non hanno destato grandissimo interesse fra gli appassionati che si sfidano quotidianamente utilizzando un più semplice tavolino di plastica, anche perché la scacchiera sarebbe stata posizionata in modo errato. “Un altro pasticcio dell’Amministrazione Ponzanelli – ha commentato il candidato sindaco del centrosinistra Renzo Guccinelli – adesso anche la scacchiera in Piazza Calandrini con le caselle sbagliate. Troppa foga di inaugurare cose in vista delle elezioni? Almeno stavolta (per fortuna!) non si tratta di opere pubbliche o della nostra Marinella, ma a farsi “scacco” da sola con una scacchiera inutilizzabile ci poteva riuscire solo questa Giunta”. Pronta la risposta dell’assessore ai lavori pubblici Campi: “A tutti coloro che non sbagliano mai: appena scaricato il tavolo il trasportatore ha segnalato l’errore alla ditta ed è stato suggerito di non staccarla immediatamente perché avvitata e siliconata. Ne sarà mandata un’altra per permettere la sostituzione. E a proposito di sprechi: il tavolo in pietra ricostruita è costato 654 euro più iva mentre altri in passato ci hanno fatto pagare un milione di euro per i vetroni della Cittadella”.

