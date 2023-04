Genova. Grave incidente questa mattina a Genova in via San Benedetto, nei pressi della stazione Principe: per cause ancora da chiarire un’auto e una moto si sono scontrate.

È successo poco dopo le 11. Nell’impatto è rimasta ferita la donna alla guida del mezzo a due ruote, una 61enne.

» leggi tutto su www.genova24.it