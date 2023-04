In uno stadio Franchi quasi esaurito saranno circa 950 domani i tifosi al seguito dello Spezia contro la Fiorentina. I sostenitori aquilotti raggiungeranno Firenze in pullman, treno e auto private per stare accanto a Semplici e i suoi ragazzi in una sfida difficile ma che metterà in palio altri punti fondamentali per la salvezza, anche a fronte della sconfitta di oggi del Lecce contro il Napoli che ha lasciato i salentini a soli due punti dai bianchi.

L’articolo Spezia a Firenze con 950 tifosi al seguito proviene da Citta della Spezia.

