Stadio Bacigalupo, Rossello risponde alle critiche: “Erano anni che non veniva pubblicato un bando con le caratteristiche dell’attuale”

Savona. In una settimana ricca di notizie e dichiarazioni riguardanti l’orbita Savona Calcio, non sarebbe potuto mancare un ulteriore approfondimento sull’ormai arcinota “questione Bacigalupo”. Accostare il nome del sodalizio biancoblù allo storico impianto leginese va spesso di pari passo ma, come noto, lo stadio è da anni in attesa di un nuovo gestore.

In settimana, nonostante la volontà di effettuare ulteriori approfondimenti sul tema sicurezza, il neonato Città di Savona (nella figura del segretario e tesoriere Claudio Aonzo) ha reso pubblica la propria volontà di presentarsi alla nuova manifestazione d’interesse pubblicata dall’amministrazione comunale. Per il momento nessun’altra società si è esposta, tuttavia non si possono escludere sorprese al momento dell’apertura delle buste.

