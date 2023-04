Provincia. Nuova azione di sciopero, per la durata di 4 ore, in programma il prossimo 17 aprile a seguito della procedura avviata in data 18 agosto 2022 da Rsu e sindacati di categoria.

Fallito il recente tentativo di conciliazione presso la Prefettura di Savona, le segreterie provinciali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Sial-Cobas, Ugl-Fna e la Rsu TPL Linea, hanno quindi proclamato una nuova protesta sindacale.

» leggi tutto su www.ivg.it