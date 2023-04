Il repentino annunciato abbassamento delle temperature ha portato una nevicata sull’Appennino. A Santo Stefano nel pomeriggio il manto ha raggiunto i dieci centimetri a Prato della Cipolla e al passo del Tomarlo. Una spolverata anche sul Castello e sui tetti delle case in centro. Traffico senza problemi e in serata in ogni caso la neve in centro si sta già sciogliendo imbiancando le sole vette.

