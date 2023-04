Genova. Ancora motorini a fuoco in via del Lagaccio. Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti nel punto in cui già il 26 marzo scorso erano andati a fuoco cassonetti e scooter parcheggiati.

Il rogo è scattato anche stavolta all’altezza dell’intersezione con via Giuseppe Avezzana, anche se le fiamme sono state più contenute.

