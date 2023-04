A Genova sbarca la festa Msc, in centro una focaccia da 350 metri: sarà la più lunga del mondo

Genova. Una grande festa gastronomica nel centro di Genova per tutti i genovesi, e i moltissimi turisti presenti in città, per gustare la focaccia più lunga del mondo e celebrare l’arrivo sotto la Lanterna di Msc World Europa, la nuova ammiraglia e ventunesima nave della flotta di Msc Crociere. Rinsaldando così ulteriormente il già forte legame esistente tra il territorio ligure e il terzo brand crocieristico al mondo, leader in Mediterraneo, Sud America, Sud Africa e Golfo Persico, che a Genova ha il suo principale porto a livello globale e movimenta ogni anno oltre 1 milione di passeggeri, schierando ben 12 navi nella stagione estiva.

L’iniziativa, organizzata da Msc Crociere in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, si svolgerà sabato 15 aprile, con inizio alle ore 11.00, quando il centro città – tra piazza De Ferrari e via XX Settembre – si trasformerà in un grande palcoscenico gastronomico: 350 metri di deliziosa fugassa, per oltre una tonnellata di peso, prodotta da 14 panificatori genovesi di Confcommercio e posizionata su oltre 600 teglie e circa 200 tavoli, servita da decine di allievi e allieve degli istituti alberghieri Nino Bergese e Marco Polo, per un totale di oltre 16 mila porzioni.

