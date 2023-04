Albisola, al museo “Manlio Trucco” arte protagonista nel ponte pasquale

Albisola Superiore. I tanti turisti scesi in riviera e nel savonese per le festività pasquali potranno contare anche su una offerta culturale in diverse località, con l’apertura dei musei civici che saranno a disposizione di ospiti e visitatori anche a Pasqua e Pasquetta.

Ad Albisola Superiore, per la prima volta, lunedì 10 aprile, il museo “Manlio Trucco” aprirà le sue porte in via straordinaria per un pomeriggio dedicato alla scoperta dell’arte. Si potranno così ammirare la collezione permanente e la mostra “A tutto tondo” dedicata agli artisti Giorgio Moiso e Gianni Celano Giannici, esposizione che sta riscontrando ampio successo di pubblico e di critica.

» leggi tutto su www.ivg.it