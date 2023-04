Calcio/ Samp, la corsa salvezza ai titoli di coda: la Cremonese vince 2-3

Sampdoria: Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic, Cuisance; Gabbiadini. All. Stankovic.

Cremonese: Carnesecchi; Lochoshvili, Ferrari, Bianchetti; Ghiglione, Castagnetti, Meité, Quagliata; Buonaiuto; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini

Si chiude stasera il discorso salvezza per la Sampdoria: la sconfitta 2-3 contro la Cremonese lascia i blucerchiati a -14 dallo Spezia quartultimo e oggi autore del pari contro la Fiorentina. Per gli uomini di Stankovic a segno Leris e Lammers, mentre Ghiglione, Lochoshvill e Sernicola per gli uomini allenati da Ballardini.

» leggi tutto su www.levantenews.it