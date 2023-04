Cane azzanna carabiniere e gli stacca un orecchio, poi ricucito

Un cane di razza Golden Retriever cammina da solo lungo la via Aurelia ad Alassio creando rallentamenti. Un carabiniere della radiomobile cerca di raggiungerlo, aiutato da una donna che ferma l’animale. Appena il militare prende in braccio il cane, questo gli sferra una zampata all’occhio e poi con un morso gli strappa l’orecchio destro che resta appeso per un lembo. Il carabiniere viene trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure dove i medici di chirurgia plastica glielo ricuciono.

u

» leggi tutto su www.levantenews.it