Crollo in via Venezia, martedì possibile rientro per una parte degli sfollati

Genova. Potrebbero rientrare martedì alcuni degli sfollati del palazzo di San Teodoro rimasto parzialmente scoperchiato dopo il crollo in un appartamento all’ultimo piano, mercoledì scorso. A spiegarlo è l’amministratore Andrea Rovelli dopo i primi interventi di messa in sicurezza dell’edificio che rimane sottoposto a sequestro da parte della Procura.

“La pioggia ieri ha fatto lievi danni, pensavamo peggio – riferisce Rovelli -. Abbiamo impermeabilizzato tutto l’appartamento sottostante con teli su mobili e pavimenti, i soffitti si sono bagnati ma è andata meglio del previsto. Abbiamo finito di chiudere tutte le parti rimaste scoperte come richiesto dal nostro ingegnere strutturista, quelle del vano scala e le finestre del semi-cavedio lato Nord per cercare di consentire il rientro degli abitanti di quella colonna. Contiamo di riuscire a farli tornare in casa martedì, se l’ufficio incolumità del Comune darà i permessi. Ora dovrebbe essere tutto in sicurezza”.

» leggi tutto su www.genova24.it