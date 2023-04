Crollo Sampdoria: Stankovic si prende le responsabilità, ma chiarisce sui cambi

Genova. Difficile pensare alla trama di un film drammatico con un finale così tragico come quello di Sampdoria-Cremonese. La sconfitta per 2-3 al 95′ è bruciante e Dejan Stankovic si prende tutte le responsabilità “di un mondo che sta crollando, ma il cui crollo non è iniziato certo oggi” confermando che lui rimarrà fino alla fine e che prenderà “tutti i sassi di questo crollo. Non trovo le parole quanto è stato brutto oggi”.

Il contratto di Stankovic terminerà in caso di retrocessione ed evidentemente il suo futuro dipenderà molto dalle questioni societarie. “Io ho la mia strada, non mi vedo in nessun altro posto che qui. Di sicuro potevamo fare meglio ma non so quanto”.

» leggi tutto su www.genova24.it