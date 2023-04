Cupla e Anci Liguria assieme a sostegno di anziani e pensionati

Liguria. Disagio economico, aspetti socio-sanitari, vita sociale e aggregativa, oltre alla mobilità: questi i punti al centro del protocollo di Intesa sottoscritto tra Cupla e Anci Liguria.

L’obiettivo è valorizzare il metodo del confronto e della reciproca collaborazione al fine di favorire risposte concrete alle esigenze degli anziani e dei pensionati, anche con particolare guardo alle peculiarità del mondo degli ex lavoratori autonomi della Liguria.

“La pandemia ha gravemente colpito la popolazione anziana, oltre ai drammatici numeri sulla mortalità delle persone più anziane, in particolare ospitate in strutture residenziali, ne ha accresciuto la loro fragilità e l’isolamento sociale facendo emergere le carenze del sistema socio-sanitario. Il dopo pandemia richiede dunque un nuovo approccio nell’assistenza e nell’erogazione dei servizi a livello territoriale, con il coinvolgimento delle Organizzazioni di rappresentanza nonché di una riforma più complessiva di tutto il sistema socio-sanitario, di cui l’assistenza agli anziani è parte in via certamente prioritaria” recita il protocollo d’intesa.

