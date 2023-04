Masone. È l’imprenditore Igor Ravera il 42enne morto in un tragico incidente alla vigilia di Pasqua durante un’escursione in mountain bike in località Pian del Moro, nei dintorni di Masone.

Originario di Rossiglione lavorava a Campo Ligure, dove nel 2013 aveva fondato Il Borgo Genovese, società attiva nella produzione di focaccia croccante. Tuttora era amministratore unico dell’azienda, che aveva un laboratorio in via Valle Calda nel paese della Valle Stura. Aveva una

» leggi tutto su www.genova24.it