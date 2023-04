‘El’ di Luis Bunuel torna al cinema. Andreini: “Orgogliosi di portarlo alla Spezia”

Un Buñuel messicano da riscoprire: ‘Él’, realizzato in Messico nel 1953 dal regista spagnolo, arriva al cinema “Il Nuovo”, grazie al progetto della Cineteca di Bologna per la distribuzione dei classici restaurati, ‘Il Cinema Ritrovato”. Considerato da molti il migliore tra i capolavori di Luis Buñuel insieme a ‘Estasi di un delitto’ e a ‘L’angelo sterminatore’, contiene alcune immagini che spingono a chiedersi se Hitchcock avesse visto e ricordasse ‘Él’ quando girò ‘La donna che visse due volte’ cinque anni dopo. Il restauro è realizzato da The Film Foundation’s World Cinema Project, Les Films du Camélia e Cineteca di Bologna con il supporto di Ocas, in collaborazione con Películas y Videos Internacionales e con il sostegno di Material World Foundation. “La precisione del film ha sedotto Jacques Lacan, che mostrava ‘El” ai suoi studenti – commenta Silvano Andreini – siamo orgoglisi di poter portare al Nuovo questo importante film. Come ha scritto François Truffaut, ‘Él’ non è né anticlericale né surrealista, ma piuttosto una requisitoria, il preciso racconto di un vero caso clinico, sia pur dissimulato. Un film che all’epoca non ebbe successo, ma che col tempo la critica e i cineasti hanno riconosciuto tra le opere maggiori di Buñuel: un grande messicano contemporaneo, Guillermo del Toro, lo considera il suo film preferito. Improbabile che Hitchcock non lo avesse visto: la scena del campanile di ‘La donna che visse due volte’ sembra una citazione diretta”