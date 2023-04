Elezioni Sarzana, i candidati della lista del Partito democratico

Presentati stamani al point elettorale di Via Mazzini i sedici candidati della lista allestita dal Partito democratico in vista delle elezioni comunali, in programma 14 e 15 maggio. Capolista la consigliera uscente ed ex assessore Beatrice Casini. In lista anche il segretario Rosolino Vico Ricci, che ha introdotto la presentazione di stamani, a cui hanno preso parte anche il candidato sindaco del centrosinistra, Renzo Guccinelli, esponenti Dem, quali il segretario provinciale Iacopo Montefiori e il consigliere regionale Davide Natale, e simpatizzanti.

I candidati:

