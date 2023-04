Fitness 24, la ginnastica nella terza età. I consigli del personal trainer Davide Nevrkla

Nel nuovo articolo della rubrica Fitness 24 il nostro Personal Trainer Davide Nevrkla ci spiega i vantaggi della ginnastica dolce in terza età. La ginnastica per la terza età è un’attività fisica importante per mantenere il corpo e la mente in salute. Ad un’età avanzata, infatti, è ancora più importante mantenere attiva la muscolatura e migliorare la flessibilità, per prevenire lesioni e cadute. Inoltre, la ginnastica aiuta a mantenere il cuore e la circolazione sanguigna in salute, a migliorare la postura e la mobilità, e a ridurre lo stress e l’ansia.

Esistono diverse forme di “ginnastica per anziani“, come yoga, pilates, ginnastica dolce e camminate. Queste attività possono essere svolte in gruppo o individualmente, a seconda delle preferenze e delle condizioni fisiche. È importante scegliere un’attività che sia sicura e adatta alle proprie capacità fisiche, e che possa essere eseguita regolarmente.

» leggi tutto su www.riviera24.it