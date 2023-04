Gazebo elettorali a Ventimiglia, Federazione Civica denuncia Lega: «Comportamenti inaccettabili»

Ventimiglia. E’ battaglia per il posizionamento dei gazebo elettorali a Ventimiglia. Atteggiamenti poco consoni al democratico confronto tra le parti sarebbero stati messi in atto dalla Lega. Lo denuncia il direttivo di Federazione Civica.

«Oggi, dopo essere stati autorizzati, abbiamo installato per il primo giorno il gazebo in via della Repubblica. Essendo arrivati per primi ci siamo piazzati nel primo posto libero. E’ scoppiato un caos, i leghisti vantando il diritto di aver acquisito loro quel posto, guidati da Roberto Nazzari e altri non conosciuti, hanno iniziato ad alzare la voce istigando al litigio», dichiara Federazione Civica in una nota.

