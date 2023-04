I comitati del Ponente declinano l’invito di Bucci: “Grazie ma vogliamo un’assemblea pubblica”

Genova. “Ringraziamo il sindaco di Genova Marco Bucci per l’invito rivoltoci per un incontro presso la sede del Comune per il giorno 13 aprile prossimo venturo, ma lo decliniamo perché riteniamo che vadano rispettati gli impegni presi in occasione della grande manifestazione dello scorso 25 marzo quando il vicesindaco Piciocchi e il presidente del Municipio Barbazza, ci hanno promesso la convocazione di una assemblea pubblica a stretto giro”.

È quanto affermano in una nota i coitati del Ponente riuniti dopo le notizie sull’intesa tra il sindaco Bucci, il presidente Toti, il presidente del porto Signorini e il viceministro Rixi per “congelare” tutti i progetti di espansione del porto fino al 2026 e dopo l’approvazione all’unanimità di una mozione in Municipio contro le nuove servitù previste a Pra’.

