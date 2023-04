I momenti più difficili della gestione di un acquedotto e prospettive di lavoro per i giovani: il nuovo video di approfondimento

Provincia di Imperia. La gestione di un’infrastruttura complessa come un sistema idrico integrato non è affatto cosa semplice e spesso possono verificarsi momenti davvero critici.

Nel video di approfondimento sul nostro acquedotto di oggi, l’ingegner Paolo Ferrari ci racconta i momenti più difficili che ha vissuto lungo la sua carriera lavorativa in AMAIE e poi in Rivieracqua.

Successivamente il dirigente ci spiegherà quali sono le prospettive di lavoro per un giovane ingegnere che volesse investire il proprio futuro in un’azienda che si occupa di sistemi acquedottistici e di depurazione.

