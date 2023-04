Imperia al voto, la corsa in solitaria di Luciano Zarbano: «C’è bisogno di una città senza padroni né padrini»

Imperia. Una corsa in solitaria l’ha definita Luciano Zarbano dopo l’apparente dietro front di Fratelli d’Italia perché «a Roma si sono voluti prendere del tempo per decidere che cosa fare. Io ho già preso la mia decisione ossia di andare avanti». Una già sotto gli occhi di tutti : il cambiamento del nome della sua lista che da da “Centrodestra per Imperia” a “Imperia senza padroni”.

«Una corsa che diventa in solitaria senza l’appoggio almeno pare di Fratelli D’Italia– ha dichiarato il candidato sindaco Luciano Zarbano- aspettiamo il comunicato stampa che deve arrivare. Però tanto solo non sono, ci sono cittadini imperiesi che sono hanno il desiderio di un cambiamento di rotta per amministrare questa città. A Roma si sono voluti prendere del tempo per decidere che cosa fare volevano vedere la reale situazione politica imperiese, io nell’attesa di aspettare le loro decisioni ho preso la mia decisione di andare avanti. Il fatto che non ci siano i simboli di partito non so fino a che punto si possa parlare di Fratelli d’Italia e di altre coalizioni politiche, sono dei singoli soggetti che hanno fatto una loro scelta non posso parlare di una scelta politica perché se fosse stato così la politica mette il simbolo».

