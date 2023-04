Imprenditore di 42 anni cade dalla bici e muore in Valle Stura

L’imprenditore Igor Ravera, 42 anni, è stato vittima di un incidente nei pressi di Masone oggi pomeriggio alle 16. Una caduta dalla bici gli è stata fatale. Sul posto il 118 e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Ma le lesioni riportare sono state purtroppo mortali. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri che hanno ricosttruito la dinamica dell’incidente.

Ravera era particolarmente noto in valle Stura per avere fondato il “Borgo genovese” per la produzione di focaccia secca ed aveva una quindicina di dipendenti. Lascia la moglie e una figlia.

