La maggioranza del consiglio comunale ai presidi: “La scuola è un ente, deve rispettare le regole del Diritto Pubblico, senza delegittimare le istituzioni”

La maggioranza del Consiglio Comunale della Spezia, che lunedì sera aveva approvato la mozione sulle cosiddette carriere alias che tanto avevano generato polemiche in questi giorni, ha deciso di rispondere direttamente a quei dirigenti scolastici che si erano prodigati a far sapere la loro opinione: “Gentili dirigenti scolastici della Provincia della Spezia, riguardo alla mozione presentata nel consiglio comunale del 3/04/2023 ci teniamo a ricordare che non si tratta di un atto giuridico, ma politico, il cui esito della votazione esprime la volontà della maggioranza del Consiglio Comunale di rispettare quello che prevedono le norme – si legge nella nota -. La scuola è un Ente e, come tale, deve rispettare le regole del Diritto Pubblico, senza delegittimare le istituzioni. Fissare un’identità, per legge, spetta alla Magistratura e non si possono adottare nuove iniziative senza che ci sia una norma che tuteli le persone che attraversano un percorso di cambiamento delicato e di

transizione. Attualmente esiste un vuoto normativo, la cui soluzione deve partire dalle sedi competenti, proprio a salvaguardia dei nostri ragazzi e ragazze”, concludono.

