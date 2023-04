La Sampdoria affonda a Marassi, beffata dalla Cremonese in pieno recupero

Una sconfitta che sa di mezza sentenza per la Sampdoria di Dejan Stankovic. La Cremonese vince 2-3 a Marassi grazie a una rete in pieno recupero di Sernicola, che trova un tiro angolatissimo dove Ravaglia non può arrivare. Blucerchiati che erano sempre andati in vantaggio in questa partita prima con Léris al 15′ (bellissimo cross dell’ex aquilotto Augello e colpo di testa potente) e poi con Lammers al 66′ sempre di testa e sempre su cross di Augello. La Cremonese era riuscita a pareggiare prima con Ghiglione al 35′, beffando Ravaglia con un tiro al volo che rimbalza sul prato e scavalca il portiere, non impeccabile e poi con Lochoshvili all’85’, tocco col corpo su cross di Dessers dal cuore dell’area di rigore. Nel quinto minuto di recupero arriva la doccia fredda per i blucerchiati che così tornano ultimi a 15 punti, scavalcati proprio dai grigiorossi di Ballardini.

