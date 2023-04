L’amica non la sentiva da tempo, trovato in un appartamento cadavere di una donna di mezz’età

Macabro ritrovamento oggi pomeriggio in un appartamento di Via Buonviaggio. Una donna di mezza età, di origine brasiliana, è stata trovata priva di vita. La morte sarebbe sopraggiunta da diverso tempo e a lanciare l’allarme è stata un’amica che non la vedeva e sentiva da circa un mese. Preoccupata di quel silenzio, aveva raggiunto l’appartamento per capire se le fosse successo qualcosa e non ricevendo risposta ha deciso di chiamare i soccorsi. Sul posto sono così arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare. All’interno dell’abitazione è stato ritrovato anche il cane della donna, denutrito e assetato. Dopo essere stato rifocillato con un po’ d’acqua e tranquillizzato è stato affidato alle autorità competenti. Ulteriori approfondimenti invece faranno luce sulle cause della morte della padrona.

