Lecce sconfitto con autorete, la Salernitana ringrazia (ancora) Ochoa e buona sorte

MILAN – EMPOLI 0-0

Dopo la brillante vittoria a Napoli il Milan si ferma a San Siro sullo zero a zero contro l`Empoli. I rossoneri hanno premuto a lungo, trovando sulla loro strada un ottimo Perisan, decisivo su Diaz allo scadere. Le occasioni migliori per i padroni di casa arrivano nella ripresa, quando Florenzi cogli il palo esterno, Giroud si vede annullato un gol dall`intervento del Var e l`estremo toscano, come detto, si supera su Diaz. Pioli, dopo una formazione iniziale votata al turnover in vista Champions, ha inserito nel finale Giroud, Leao e Diaz, ma il risultato non si è mai schiodato dalla parità. In classifica il Milan resta a +1 sull`Inter, in attesa dei risultati di domani per definire le posizioni nella corsa alle posizioni Champions, l`Empoli sale a 32, ormai prossimo alla salvezza aritmetica.

