L’Imperia Volley si aggiudica nella categoria U17 il 12^ Volley Young Tournament

Imperia. Grande soddisfazione in casa Imperia Volley. Alla loro prima partecipazione i ragazzi della U17 iscrivono il loro nome nell’albo del Volley Young Tournament giunto alla 12^ edizione.

Percorso netto per i ragazzi di Marco Biglieri che in successione nei tre giorni del torneo hanno battuto M. Marconi School Reggio Emilia (2/0), Pallavolo Carrarese (2/0), Firenze Ovest (2/0),

, Torretta Volley Livorno (2/0) e in finale l’Olimpia Bergamo GiFra (2/1).

Di seguito la rappresentativa presente a Massa Carrara: Allenatore: Marco Biglieri

Dirigenti: Oberto Gianni e Muscatiello Roberto

Atleti: Lorenzo Barla, Andrea Capelli, Matteo Becchi (in prestito dalla Pallavolo Albisola),

Davide Cesarano, Matteo Brun, Carlo Oberto, Andrea Muscatiello, Pietro Carrera, Alessio

Balbis e Davide Mazzara.

» leggi tutto su www.riviera24.it