Mozione della Lega in Municipio Centro Ovest: “Trovare un’area sgambatura per cani”

Genova. “Il tema della tutela degli animali è per noi fondamentale e il Municipio Centro Ovest ha bisogno di reperire spazi che possano essere usati come aree di sgambatura per i cani, così da permettere ai conduttori di cani, oltre che agli animali stessi, di avere delle aree verdi di riferimento dove potersi muovere. Sono i cittadini che ce lo chiedono a gran voce”.

Lo dice in una nota Serena Russo, consigliera della Lega in Municipio Centro-Ovest, annunciando che presenterà “una mozione in Consiglio municipale per portare l’attenzione su questo tema e soddisfare le richieste che ci sono state fatte”.

» leggi tutto su www.genova24.it