Rapallo: “Stadio Macera, la vera occasione per la città e lo sport”

Trasformare le mire di chi vuole gestire un iper mercato nella superficie dello stadio Macera, in un’opportunità per Rapallo e lo sport cittadino. E’ possibile? probabilmente sì con qualche compromesso. Intanto dovrebbe essere il Comune, e non i privati, a presentare un progetto e indire una gara.

I lavori promessi: ipermercato, stadio, posteggi, ristoranti, non possono certo portare ad un miglioramento della qualità della vita nel quartiere e in particolare le persone che abitano in zona sono preoccupate; perché i loro appartamenti perderebbero luce e valore, perché il traffico diverrebbe ancor più caotico, etc, etc. Forse sbagliano, ma sarà difficile convincerli del contrario.

