Riviera: la sorpresa nell’uovo di Pasqua, il freddo

Ieri pomeriggio nevicata sull’Appennino e tetti imbiancati a Santo Stefano d’Aveto. Ieri il sindaco di Chiavari e oggi quello di Recco hanno emesso ordinanze che autorizzano l’accensione degli impianti di riscaldamento fino a martedì 18. I turisti sono arrivati, ma come sorpresa nell’uovo di Pasqua hanno trovato temperature rigide e inattese; stamattina alle 7, a giorno fatto, il termometro in Riviera oscillava tra i 7 e i 9 gradi. Una boutique che in vetrina esponeva costumi da bagno, ha dovuto in tutta fretta mettere in bella evidenza dei golf.

