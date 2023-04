Genova. Violenza oggi in tarda mattinata prima di Sampdoria-Cremonese, incontro previsto allo stadio Ferraris alle 16.30. Alcuni tifosi delle due squadre si sono affrontati e scontrati con spranghe e caschi nella zona di Marassi.

La rissa è avvenuta nei pressi di via Bobbio intorno alle 12.30. Un tifoso è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino con una lesione alla testa. Un altro tifoso, ferito in modo lieve, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

