Savona. Bus ko nel pomeriggio di oggi a Savona per lo scoppio improvviso di un pneumatico.

E’ successo ad un mezzo della linea 7 Savona-La Pace in transito intorno alle 14.40 in via Gramsci. L’autobus ha quindi dovuto fermare la sua corsa in attesa di essere trainato e rimosso dalla strada savonese.

» leggi tutto su www.ivg.it