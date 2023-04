Un terremoto di magnitudo 3 ha interessato questa notte l’Appennino Emiliano in zona Borgo Taro, non lontano dal confine con la Liguria. L’epicentro è stata individuato alle 5.42 a Compiano, a una ventina di chilometri dalla provincia della Spezia e dal territorio di Varese Ligure e dallo Zerasco. Il sisma è stato avvertito in tutta la Val di Taro e fino a Parma.

