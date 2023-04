Oggi nella targa mattinata, un escursionista è caduto mentre percorreva il sentiero Vernazza-Monterosso, procurandosi lesioni. In suo soccorso la pubblica assistenza di Vernazza. Dato che l’uomo, in sovrappeso, per il suo trasporto in ospedale, si è reso necessario l’arrivo dell’elicorttero Drago dei Vigili del fuoco di Genova.

