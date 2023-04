Tragedia sfiorata in centro città. Una donna di 58 anni è stata portata all’ospedale Sant’Andrea dopo essere stata colpita da alcuni pezzi di cornicione che si sono distaccati da un palazzo, tra Via Dalmazia, Via San Cipriano e Via XXIV Maggio. Sul posto è intervenuta la Pubblica assistenza della Spezia, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno modificato la viabilità per eseguire gli interventi di rito. La donna sarebbe stata colpita alla schiena e alcuni frammenti le hanno dilaniato i vestiti. Fortunatamente non è stata colpita alla testa ma, vista la dinamica dell’accaduto, è stata portata in codice rosso al Sant’Andrea e trattata in shock room. Dalle prime notizie in ogni caso non risulta in pericolo di vita.

L’articolo Cadono pezzi di cornicione, donna colpita e portata al pronto soccorso proviene da Citta della Spezia.

