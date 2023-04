Un pugno difficile da digerire quello subito dalla Samp nel recupero contro la Cremonese: ultimo posto in classifica e la qurtultima che si allontana sempre di più.

Il campionato però va avanti e domenica per i blucerchiati c’è la trasferta al Via del Mare contro il Lecce alle 12.30. Tornerà Murillo dopo il turno di squalifica mentre verranno valutate le condizioni di Augello uscito per qualche problemino fisico.

