Ceriale 2023, Maineri: “Cancellato con un pennarello il mio nome dalla locandina di un evento, gesto aberrante e scorretto”

Ceriale. “Sono stato informato che nel pubblico esercizio denominato “Bar Bacicin” (quartier generale del vice Sindaco Luigi Giordano) gestito dal Signor Gianbenedetto candidato nella lista “Ceriale Ceriale” in cui capolista è Marinella Fasano, è stato affisso un manifesto del Comune di Ceriale che promuove un evento organizzato dal mio Assessorato alle Manifestazioni. E fin qui nulla di strano se si tratta di informare i propri clienti sulle iniziative turistiche promosse dal Comune. Ma ciò che mi ha lasciato perplesso è che la scritta ‘Assessore alle Manifestazioni Eugenio Maineri’ è stata volutamente cancellata con un pennarello nero”. Lo ha dichiarato Eurgenio Maineri, assessore nel Comune di Ceriale e candidato consigliere alle prossime elezioni amministrative.

“Premesso che – prosegue l’assessore – a nessuno è permesso di imbrattare o modificare avvisi comunali di qualsiasi genere (con il rischio di incorrere a sanzioni anche penali), considero tale gesto aberrante e scorretto e fatto volutamente per cancellare il mio nome e l’incarico di assessore su un manifesto comunale al fine di non evidenziare il mio ruolo nella Amministrazione e nella lista ‘Noi per Ceriale – Nervo Sindaco’”.

