Nel pomeriggio alle 16 circa, i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti in via Entella per l’incendio di alcuni mobili situati sulla terrazza di un edificio. La presenza tempestiva e massiccia delle squadre provviste di tutte le necessarie attrezzature hanno permesso di circoscrivere e spegnere l’incendio in breve tempo. Si ignorano al momento le cause che hanno provocato il rogo.

