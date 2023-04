Code in A10, Flavio Briatore resta bloccato e si sfoga: “Ancora tutto bloccato, questa estate cosa facciamo?”

Genova. Le code non risparmiano nessuno, neanche Flavio Briatore che nella giornata di ieri è rimasto nuovamente bloccato sull’autostrada A10 in direzione Francia all’altezza della città di confine. L’imprenditore ha documentato nuovamente la situazione condividendo alcune storie sul sul suo profilo social.

«Ciao ragazzi buongiorno, buona Pasqua a tutti quanti – dice in un video Briatore – e dove sono io? Una bella coda pasquale. È incredibile che non riusciamo mai a sistemare questa autostrada, Qui siamo sull’autostrada vicino a Ventimiglia, c’è una coda di 25 minuti, sicuramente ce ne saranno altre. È Pasqua giusto, però quest’estate cosa facciamo? Quest’estate tutta l’area per andare a Genova, tutta quell’aerea lì sarà bloccata. Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, siamo tutti contenti e voilà orami ci siamo abituato a tutti questi disguidi, ci hanno abituato alle coda anche, buona Pasqua e buona coda».

