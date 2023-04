Da Liguria in Africa con il camper, 7mila chilometri già percorsi: l’avventura di Sabrina e Gabriele

Liguria. Un camper del 1981, diverse tavole da surf, tappetini di yoga, uno skate, un po’ di provviste, libri, macchine fotografiche, un violino. Da Albissola Marina alla Spagna, per arrivare in Africa, 7mila chilometri già percorsi, 13mila stimati ancora da fare per concludere il giro e rientrare in Liguria, per un totale di 20mila. E’ questo il viaggio in cui si sono avventurati Sabrina Giordano, 37 anni, genovese, di Sestri Ponente e Gabriele Palmato, 32 anni, savonese, di Albissola Marina.

Lui fotografo ai matrimoni e istruttore di surf, da anni passa i mesi invernali in giro in camper, lei, invece, ha cambiato vita dopo il Covid: “Lavoravo in una società finanziaria a Genova, ma il lockdown è stato determinante per decidere di licenziarmi. Così ho fatto un passo in avanti e ho iniziato a fare l’istruttrice di yoga”.

