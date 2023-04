Fine settimana di Pasqua baciato dal sole: pienone di turisti a Genova e in Liguria

Genova. Giornate miti e stabili, con sole e temperature quasi estive sulle riviere e godibili in città. Questa è la Liguria che in questi giorni di festa diventa meta inevitabile per decine di migliaia di turisti italiani e stranieri. E per il fine settimana di Pasqua in corso si va verso il tutto esaurito. O quasi.

Come abbiamo visto in questi giorni, e in queste ore, le nostre autostrade sono prese d’assalto dagli ‘esodisti’, (tra questo anche l’imprenditore Flavio Briatore, rimasto ‘intrappolato’ in A10, condividendolo sui social) mentre le prenotazioni nei ristoranti di Genova e di tutto l’entroterra hanno fatto registrare il sold out giù da diversi giorni per il tradizionale pranzo di Pasqua e poi di Pasquetta.

» leggi tutto su www.genova24.it